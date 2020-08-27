Трое бурятских уполномоченных обсудили совместные мероприятия
Сегодня провели совместную встречу все трое бурятских омбудсменов – уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова, уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина, уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев.
Фотографией со встречи поделилась Юлия Жамбалова.
- Обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества наших институтов. Наметили совместные мероприятия на IV квартал, так, например, 10 сентября совместно с уполномоченным по правам ребенка Натальей Ганькиной проведем совместный прием по вопросу соблюдения трудовых прав (в т.ч. несовершеннолетних), - пояснила она.
Как сообщал «Байкал-Daily», Юлию Жамбалову переназначили на второй срок осенью 2019 года. Чингис Матхеев был назначен на свой первый срок в марте 2019-го. Наталья Ганькина вступила в должность в середине этого августа.
В Бурятии встретились все три омбудсмена
Власть, Фото:
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