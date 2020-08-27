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В Бурятии районные власти бесплатно отдали бизнесмену имущество

В Бурятии районные власти бесплатно отдали бизнесмену имущество
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Прокуратура проверила соблюдение законодательства о защите конкуренции в деятельности Закаменского районного управления образования.

Установлено, что учреждение по договору передало индивидуальному предпринимателю в безвозмездное пользование муниципальное имущество. Договор заключался без проведения конкурса или аукциона.

Главе Закаменского района Бурятии внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурор в отношении бывшего начальника муниципального учреждения возбудил административное дело за бездействие должностных лиц органов местного самоуправления.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Бурятии должностному лицу назначен штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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