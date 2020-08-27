В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура проверила соблюдение законодательства о защите конкуренции в деятельности Закаменского районного управления образования.
Установлено, что учреждение по договору передало индивидуальному предпринимателю в безвозмездное пользование муниципальное имущество. Договор заключался без проведения конкурса или аукциона.
Главе Закаменского района Бурятии внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокурор в отношении бывшего начальника муниципального учреждения возбудил административное дело за бездействие должностных лиц органов местного самоуправления.
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Бурятии должностному лицу назначен штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии районные власти бесплатно отдали бизнесмену имущество
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