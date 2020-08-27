В Бурятии районные власти бесплатно отдали бизнесмену имущество

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура проверила соблюдение законодательства о защите конкуренции в деятельности Закаменского районного управления образования.



Установлено, что учреждение по договору передало индивидуальному предпринимателю в безвозмездное пользование муниципальное имущество. Договор заключался без проведения конкурса или аукциона.



Главе Закаменского района Бурятии внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, прокурор в отношении бывшего начальника муниципального учреждения возбудил административное дело за бездействие должностных лиц органов местного самоуправления.



Управлением Федеральной антимонопольной службы по Бурятии должностному лицу назначен штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

