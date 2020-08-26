Прокуратура выявила нарушение
Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Баргузинского района Бурятии нарушали бюджетное законодательство.
В соответствии с соглашением, районной администрации из республиканского бюджета предоставлена субсидия на мероприятия по охране правопорядка и общественной безопасности. Соглашение предусматривало определение подрядчика конкурентным способом.
Однако в мае 2020 года администрация района заключила договор на поставку и монтаж системы охранного видеонаблюдения с единственным поставщиком.
Главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено.
Кроме того, должностное лицо муниципалитета привлечено к административной ответственности за нарушение получателем средств бюджета порядка и условий расходования межбюджетных трансфертов. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии оштрафовали работника районной администрации
Власть, Фото:
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