В Бурятии оштрафовали работника районной администрации

Прокуратура выявила нарушение



Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Баргузинского района Бурятии нарушали бюджетное законодательство.



В соответствии с соглашением, районной администрации из республиканского бюджета предоставлена субсидия на мероприятия по охране правопорядка и общественной безопасности. Соглашение предусматривало определение подрядчика конкурентным способом.



Однако в мае 2020 года администрация района заключила договор на поставку и монтаж системы охранного видеонаблюдения с единственным поставщиком.



Главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено.



Кроме того, должностное лицо муниципалитета привлечено к административной ответственности за нарушение получателем средств бюджета порядка и условий расходования межбюджетных трансфертов. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

