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В Бурятии оштрафовали работника районной администрации

В Бурятии оштрафовали работника районной администрации
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура выявила нарушение

Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Баргузинского района Бурятии нарушали бюджетное законодательство.

В соответствии с соглашением, районной администрации из республиканского бюджета предоставлена субсидия на мероприятия по охране правопорядка и общественной безопасности. Соглашение предусматривало определение подрядчика конкурентным способом.

Однако в мае 2020 года администрация района заключила договор на поставку и монтаж системы охранного видеонаблюдения с единственным поставщиком.

Главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено.

Кроме того, должностное лицо муниципалитета привлечено к административной ответственности за нарушение получателем средств бюджета порядка и условий расходования межбюджетных трансфертов. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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