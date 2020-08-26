Мэрия Иркутска ищет нового главного архитектора

Документы принимаются до середины сентября



Администрация Иркутска объявила конкурс на вакантную должность главного архитектора города. Объявление опубликовано на сайте мэрии. Документы от претендентов принимаются до 14 сентября.



Кандидаты должны иметь высшее образование по направлениям: инженерное дело, технологии и технические науки. Также должны иметь не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее трёх лет стажа работы по специальности.



В числе требований есть умение работать с законодательными и иными правовыми актами, умение анализировать и обобщать информацию, оперативно принимать решения; владение официально-деловым стилем русского языка; владение компьютерной и оргтехникой и необходимым программным обеспечением, а также умение рационально планировать рабочее время.



Прежний главный архитектор Иркутска Сергей Александров уволился в июле.

