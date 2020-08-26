Отсутствие задокументированных береговых линий грозит переходом земель в частные руки
Природоохранная прокуратура выяснила, что границы озёр Арангатуй, Щучье, Гусиное и Котокельское в Бурятии до сих пор не определены в законном порядке.
- Установление местоположения береговых линий водных объектов оканчивается внесением соответствующих сведений в государственный водный реестр и единый государственный реестр недвижимости. Такая процедура направлена на защиту самих водоёмов и земель вокруг них от незаконного освоения. Отсутствие понимания границ водных объектов влечёт создание условий для неправомерного формирования участков, включающих береговые полосы, являющиеся общедоступными, федеральными территориями и передачи их в частное владение, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Для недопущения распоряжения ценными государственными землями, минприроды Бурятии должно было инициировать определение береговых линий этих озёр. Так как этого не произошло, Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд.
- Теперь обязательства должны быть исполнены Министерством на основании вступивших в законную силу решений суда, - пояснили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
В Бурятии до сих пор не определили границы «Щучки», «Гусинки» и Котокеля
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