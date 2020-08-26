Прокуратура вскрыла нарушения в комиссиях по служебному поведению
В министерствах и ведомствах Бурятии работают комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов. Прокуратура Бурятии сообщила сегодня о ряде вскрытых нарушений в работе комиссий.
В некоторых комиссиях вместо того, что гасить конфликт интересов, он мог, напротив, разгореться. К примеру, член комиссии одного из министерств республики (какое именно министерство, в сообщении прокуратуры не раскрывается) принимал решение в отношении своего непосредственного руководителя. В другом министерстве член комиссии принимал решение о даче самому себе согласия на назначение на должность в подведомственное учреждение.
Также в ряде исполнительных органов государственной власти республики не был утверждён персональный состав членов комиссий. Состав отдельных комиссий, в нарушение правил, не предусматривал участие представителей образовательных организаций.
- Помимо этого, деятельность комиссий не освещалась на официальных сайтах. Нормативные правовые акты о комиссиях официально не опубликованы и не зарегистрированы. Не публиковались сведения о состоявшихся заседаниях комиссий. Размещались персональные данные лиц, в отношении которых проводились заседания комиссии, что запрещено законом, - отмечают в прокуратуре Бурятии.
Представление прокуратуры республики 18 августа рассмотрено под председательством зампредседателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского.
В итоге министерства приняли меры к устранению выявленных нарушений закона. В отношении виновных лиц назначены служебные проверки.
Работник министерства Бурятии сам себя назначил на должность
Власть, Фото:
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