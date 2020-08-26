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Чиновники и бизнесмены скинутся на фонд по сохранению Байкала

Чиновники и бизнесмены скинутся на фонд по сохранению Байкала
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Первым взнос пообещал сделать врио губернатора Иркутской области

Продолжается пиар-кампания исполняющего обязанность губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который в сентябре будет участвовать в губернаторских выборах. На этот раз он выступил с инициативой о создании некоммерческого фонда по сохранению озера Байкал, о чём тут же проинформировала пресс-служба правительства Иркутской области.

Кобзев заявил, что будущий некоммерческий фонд по сохранению Байкала займётся мероприятиями по сохранению экосистемы озера. В частности, очисткой береговой линии и дна Байкала и ликвидацией свалок.

– Я готов первым перечислить определённую сумму во вновь создаваемый фонд. Полагаю, что моему примеру последуют члены правительства области, пожертвовав свой однодневный заработок. А также представители бизнес-сообщества, на чью активную гражданскую позицию мы очень рассчитываем, - заявил врио губернатора.

На встрече с экологической общественностью обсудили концепцию деятельности фонда, его структуру и полномочия. В том числе прозвучало предложение - выплачивать из средств фонда ежегодные премии за особые заслуги в деле сохранения Байкала организациям, лучшим экологическим активистам и волонтёрам.

К 6 сентября, когда празднуется День Байкала, планируется определиться с составом фонда, наблюдательным советом, составить план мероприятий, которые необходимо реализовать для сохранения озера.



Байкал Иркутская область
 
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