В Бурятии внесут поправки в закон о противодействии коррупции
31 июля и 11 августа 2020 года вступили в силу федеральные законы, которыми внесены изменения в законодательство о государственной гражданской службе.
В частности, изменён подход к проведению экспериментов по организации гражданской службы в регионах, его участникам установлены гарантии.
В связи с переходом на формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде предусмотрено, что при поступлении на государственную гражданскую службу гражданин может предоставить не только трудовую книжку, но и сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, пояснили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Нововведением явилось и установление обязанности по выплате единовременного поощрения людям, уволенным с гражданской службы после представления к награждению или поощрению.
В развитие федеральных законов прокурор республики Галина Ковалева направила в Народный Хурал предложение о разработке соответствующих региональных законов.
Прокуратура Бурятии внесла предложение в Народный Хурал
Власть, Фото:
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