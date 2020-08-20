Новый орган будет работать на общественных началах
В Иркутской области создан экспортный совет при губернаторе. Совет необходим для внедрения регионального экспортного стандарта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
- Иркутская область является одним из крупнейших регионов-экспортёров в стране: ежегодный объём поставки товаров за рубеж составляет порядка 7-8 млрд долларов. Развитие внешнеэкономической деятельности является государственной задачей: в июльском указе президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года стоит задача увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. Так, совет экспорта поможет создать благоприятные условия для экспортной деятельности и активизации работы по продвижению местной продукции на внешние рынки, а также уменьшению административных и других барьеров, – рассказала исполняющая обязанности министра экономического развития Иркутской области Яна Соболь.
В состав совета войдут представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций, образующих инфраструктуру поддержки экспортной деятельности в Иркутской области, объединений работодателей, общественных организаций.
Они будут готовить рекомендации по мерам государственной поддержки экспорта и совершенствовать механизмы развития этого направления в регионе. Новый орган будет работать на общественных началах, а принятые решения — носить рекомендательный характер, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область обзавелась советом по экспорту
Власть, Фото:
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