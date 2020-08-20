В Улан-Удэ приедет замминистра культуры России

Ольга Ярилова инспектирует Дальний Восток



Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова приедет в Улан-Удэ в конце сентября. Об этом сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Ярилова уже побывала в регионах Дальнего Востока для того, чтобы оценить ход реализации нацпроекта «Культура». В том числе она провела переговоры с губернатором Амурской области Василием Орловым, врио губернатора Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном и врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Теперь на очереди – поездка в Бурятию.



В эти дни в Улан-Удэ работали представители пресс-службы министерства культуры России и журналисты федеральных СМИ: «Коммерсант», ТАСС, «Комсомольская правда», Artifex.ru, РИА Новости. Они посетили Национальную библиотеку Бурятии, Национальный музей, колледж искусств имени Чайковского, а также дома культуры в Кабанском районе Бурятии. Сегодня, 20 августа, московские журналисты и пресс-служба минкультуры России улетели домой.



Справка:



Замминистра культуры России Ольга Ярилова координирует и контролирует деятельность департамента регионального развития и приоритетных проектов, департамента науки и образования (за исключением отдела имущественных отношений) и департамента информационного и цифрового развития (отдел библиотек).



Ярилова родилась 17 мая 1970 года в Ярославле. Окончила Ярославское музыкальное училище в 1991 году. В 2010-м окончила Северный международный университет в Магадане по специальности учитель (педагогика и методика начального образования). В 2018 году также прошла магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте по направлению «Государственное и муниципальное управление».



Трудовую деятельность начала в 1993 году в детской школе искусств № 1 Магадана, где поднялась до директора. Трудилась здесь до 2005 года.



С 2005 по 2013 работала на различных должностях в министерстве культуры Российской Федерации.



В 2013 году стала директором департамента туризма и региональной политики минкультуры России.



В 2018 году была назначена заместителем министра культуры Российской Федерации.





