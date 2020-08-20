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От главы Бурятии ждут перемен

От главы Бурятии ждут перемен
Власть, 
Внимание Алексея Цыденова привлекают песней Виктора Цоя

Жители Гусиноозёрска просят главу Бурятии Алексея Цыденова помочь с ремонтом разбитой дороги. Местный житель проехался по этой улице, снял видео и наложил на него песню Виктора Цоя «Перемен!» Видео появилось в паблике «Аноним 03».


- Уважаемый Алексей Самбуевич! Последняя надежда только на Вас, больше никто не видит и не решает нашу многолетнюю проблему. В Гусиноозерске много разбитых дорог, но одна из улиц заслуживает особого внимания, это улица Проезжая, которая является основной магистралью до ГРЭС. Администрация будто бы не слышит мольбу о помощи. Ежедневно по этой дороги проходят сотни машин, включая большегрузы, кареты скорой помощи, тем самым поднимая огромное облако пыли которой дышат жители данной улицы, - говорится в обращении.

По словам местного жителя, дорогу им обещали отремонтировать ещё в 2019 году, но так ничего и не было сделано.

- То проект по строительству дороги нужно разработать, то подрядчики отсутствуют, но основная причина – это отсутствия бюджета, хотя эта проблема многолетняя и из года в год наши надежды угасают. Мы ждём перемен!!!! – заключил автор обращения.




глава Бурятии Алексей Цыденов Гусиноозерск дороги
 
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