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В Бурятии сельские власти задолжали за ремонт автомобилей

В Бурятии сельские власти задолжали за ремонт автомобилей
Власть,  Фото:pixabay.com
В ситуацию с задолженностью автосервису вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, администрация одного из сёл Курумканского района Бурятии задолжала автосервису. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Ранее администрация сельского поселения заключила с индивидуальным предпринимателем договор оказания услуг по техническому обслуживанию автомобилей. Исполнитель выполнил работы в установленные сроки и с надлежащим качеством, заказчик работы принял.

Однако оплаты предприниматель вовремя не дождался. Сумма задолженности составила 101 тысячу рублей.

Тем самым сельские власти нарушили закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Прокуратура внесла представление главе администрации сельского поселения. После прокурорского вмешательства задолженность по договору погашена.

Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо оштрафовано за нарушение срока оплаты работ.
прокуратура госзакупки
 
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