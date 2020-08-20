В ситуацию с задолженностью автосервису вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация одного из сёл Курумканского района Бурятии задолжала автосервису. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Ранее администрация сельского поселения заключила с индивидуальным предпринимателем договор оказания услуг по техническому обслуживанию автомобилей. Исполнитель выполнил работы в установленные сроки и с надлежащим качеством, заказчик работы принял.
Однако оплаты предприниматель вовремя не дождался. Сумма задолженности составила 101 тысячу рублей.
Тем самым сельские власти нарушили закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Прокуратура внесла представление главе администрации сельского поселения. После прокурорского вмешательства задолженность по договору погашена.
Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо оштрафовано за нарушение срока оплаты работ.
В Бурятии сельские власти задолжали за ремонт автомобилей
Власть, Фото:
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