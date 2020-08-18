Мэрия Улан-Удэ разбирается с конфликтом на 97-м маршруте

На маршруте сейчас работает ООО «Южный», которое выиграло конкурс, прежняя же бригада осталась не у дел
В администрации Улан-Удэ отреагировали на утреннюю акцию маршрутчиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня водители 97-го маршрута выстроились в ряд на парковке на площади Советов в Улан-Удэ. Водители остались без работы, поскольку конкурс на право перевозок выиграла другая компания - ООО «Южный». По мнению работников прежней бригады, есть нарушения, из-за которых они не намерены идти на работу к новой компании.
ООО «Южный» начало работу на маршруте № 97, 97 «Квартал» с 11 июля.
- Ранее на этом маршруте осуществляло перевозки НП ТК «Дархан-Авто» в составе договора простого товарищества с тремя другими лицензиатами ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. Однако действие их свидетельства на право осуществления перевозок по городскому маршруту № 97, 97 «Квартал», выданного в 2018 году, было прекращено решением Арбитражного суда Бурятии по жалобе одного из сторонних перевозчиков, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.
В администрации отметили - суть претензии была в том, что ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. было предоставлено право перевозок в обход конкурсных процедур - на основе договора простого товарищества.
- 18 августа 2020 года в комитете по транспорту прошло совещание с представителями организаций, осуществлявших ранее перевозки по маршруту. Перевозчикам предложены варианты трудоустройства водительского состава на маршруте № 97, 97 «Квартал», распределения водителей и подвижного состава на маршрутах, где существует недостаток транспортных средств, а также защиты прав и законных интересов только в рамках правового поля, - добавили в администрации Улан-Удэ.
Также в мэрии заверили, что «ситуация с работой маршрута № 97, 97 «Квартал» мониторится в ежедневном порядке». Проверяется регулярность движения автобусов. В рамках совместных рейдов с представителями транспортной инспекции осуществляется проверка соблюдения лицензионных требований новым перевозчиком.
Мэрия Улан-Удэ разбирается с конфликтом на 97-м маршруте
Власть, Фото:
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