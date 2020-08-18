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Бурятского омбудсмена поздравил Сергей Кириенко

Бурятского омбудсмена поздравил Сергей Кириенко
Власть, 
Он отправил Юлии Жамбаловой телеграмму

Уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлию Жамбалову поздравил с днём рождения первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В тексте поздравления написано следующее: «Уважаемая Юлия Валерьевна. Примите мои самые искренние поздравления с днём рождения. Желаю вам доброго здоровья, энергии и сил, успехов и благополучия вашим родным и близким.

Снимок телеграммы от Сергея Кириенко омбудсмен выложила на своей странице в Facebook, подписав – «Неожиданно… Спасибо!».

Также поздравили уполномоченного в социальной сети свыше 110 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», Юлия Жамбалова отметила 41-й день рождения вчера, 17 августа.




уполномоченный по правам человека день рождения
 
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