Алексей Цыденов выступит с докладом на крупном совещании
Сегодня, 18 августа, в Благовещенске состоится совещание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Совещание проведёт премьер-министр Михаил Мишустин. Главным вопросом станет исполнение поручения президента России по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа.
На совещание отправился глава Бурятии Алексей Цыденов. Он выступит с докладом о мерах поддержки инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.
В мероприятии примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр энергетики России Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Магаданской области Сергей Носов, исполняющий обязанности губернатора Еврейского автономного округа Ростислав Гольдштейн, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
Глава Бурятии вылетел в Благовещенск
Власть, Фото:
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