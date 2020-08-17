Мэрия Иркутска выставит на торги судно с сауной

Власть, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Вызвавшее немало вопросов судно обнаружили в ходе инвентаризации



Администрация Иркутска выставит на торги выявленное в ходе инвентаризации судно. По словам директора МКУ «Безопасный город» Алексея Зяблицкого, разъездное судно «Эпрон-2» на балансе предприятия выявлено в ходе инвентаризации. По документам оно предназначалось для проведения спасательных операций и учений по безопасному поведению на воде. Однако при визуальном осмотре выяснилось, что интерьер внутреннего пространства корабля модернизирован, в нём располагаются каюты со спальными местами, душевая кабина и сауна, смотровая площадка оснащена обеденным уголком.



- Это судно вызвало немало вопросов. Мэром Иркутска Русланом Болотовым принято решение о выставлении его на торги. В дальнейшем на вырученные средства будут приобретены маловодные маневренные судна для патрулирования, в том числе и на воздушной подушке, – подчеркнул вице-мэр Дмитрий Ружников.



Согласно документам, судно 1980 года постройки переоборудовано в 2007 году. Ежегодное содержание обходится городской казне более чем в один миллион рублей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

