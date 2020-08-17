Хамбо Лама написал про смертников под постом бурятского омбудсмена

Сегодня, 17 августа, отмечает 41-й день рождения уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Своё самочувствие она описала: «Полёт отличный».
- День рождения совпал с выходом из отпуска на работу. 41- полет отличный, - поделилась Юлия Жамбалова на своей странице в Facebook.
Бурятского омбудсмена завалили поздравлениями. Только под этим постом – уже 119 комментариев. С праздником поздравляют журналисты, общественники, депутаты, преподаватели вузов… Юлии Жамбаловой желают «всех благ», «счастливых мгновений», «успехов и благополучия», «светлых и ярких жизненных красок».
На этом фоне отличился глава буддистов России, Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он написал: «Только смертники отмечают свой день рождения, чтобы напомнить о существования смерти».
Справка:
Юлия Жамбалова родилась 17 августа 1979 года в Кяхтинском районе Бурятии.
В 2001 году окончила с отличием социально-психологический факультет Бурятского государственного университета, по специальности «Социальная работа», в 2006 году юридический факультет Новосибирского института экономики и менеджмента, по специальности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начала в 2000 году в отделе молодёжи Государственного комитета по делам молодёжи, туризму, физической культуре и спорту. С 2004 по 2008 годы являлась членом молодежной парламентской ассамблеи при Совете Федерации. В мае 2008 года избрана руководителем республиканского штаба Бурятского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».
В 2010 году окончила президентскую программу подготовки управленческих кадров, специальность «Менеджмент»
С января 2012 года являлась исполнительным директором регионального информационно-правового центра. С апреля 2011 года исполнительный директором регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия».
В 2007—2012 годы работы помощником депутата Государственной Думы. В марте 2009 года избрана депутатом Улан-Удэнского городского совета.
В 2011 году была избрана членом президиума и политсовета Регионального отделения ВПП «Единая Россия».
В 2014 году назначена уполномоченным по правам человека в Бурятии. Переназначена на этот пост в ноябре 2019-го.