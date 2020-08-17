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Хамбо Лама написал про смертников под постом бурятского омбудсмена

Хамбо Лама написал про смертников под постом бурятского омбудсмена
Власть, 
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова сегодня принимает поздравления

Сегодня, 17 августа, отмечает 41-й день рождения уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Своё самочувствие она описала: «Полёт отличный».

- День рождения совпал с выходом из отпуска на работу. 41- полет отличный, - поделилась Юлия Жамбалова на своей странице в Facebook.

Бурятского омбудсмена завалили поздравлениями. Только под этим постом – уже 119 комментариев. С праздником поздравляют журналисты, общественники, депутаты, преподаватели вузов… Юлии Жамбаловой желают «всех благ», «счастливых мгновений», «успехов и благополучия», «светлых и ярких жизненных красок».

На этом фоне отличился глава буддистов России, Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он написал: «Только смертники отмечают свой день рождения, чтобы напомнить о существования смерти».


Справка:

Юлия Жамбалова родилась 17 августа 1979 года в Кяхтинском районе Бурятии.

В 2001 году окончила с отличием социально-психологический факультет Бурятского государственного университета, по специальности «Социальная работа», в 2006 году юридический факультет Новосибирского института экономики и менеджмента, по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 2000 году в отделе молодёжи Государственного комитета по делам молодёжи, туризму, физической культуре и спорту. С 2004 по 2008 годы являлась членом молодежной парламентской ассамблеи при Совете Федерации. В мае 2008 года избрана руководителем республиканского штаба Бурятского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

В 2010 году окончила президентскую программу подготовки управленческих кадров, специальность «Менеджмент»

С января 2012 года являлась исполнительным директором регионального информационно-правового центра. С апреля 2011 года исполнительный директором регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В 2007—2012 годы работы помощником депутата Государственной Думы. В марте 2009 года избрана депутатом Улан-Удэнского городского совета.

В 2011 году была избрана членом президиума и политсовета Регионального отделения ВПП «Единая Россия».

В 2014 году назначена уполномоченным по правам человека в Бурятии. Переназначена на этот пост в ноябре 2019-го.
Хамбо лама день рождения уполномоченный по правам человека
 
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