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Прокурор и детский омбудсмен Бурятии вместе примут граждан

Прокурор и детский омбудсмен Бурятии вместе примут граждан
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Для приёма нужно предварительно записаться

В следующий вторник, 25 августа, в 10:00 в прокуратуре Бурятии заместитель прокурора Светлана Козлова проведёт личный приём граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних.

В приёме примет участие уполномоченный по правам ребёнка республики Наталья Ганькина, назначенная на этот пост три дня назад.

Приём состоится по адресу: Улан-Удэ, улица Борсоева, 23а.

Для записи необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.
прокуратура прием граждан уполномоченный по правам ребенка
 
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