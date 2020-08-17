Для приёма нужно предварительно записаться
В следующий вторник, 25 августа, в 10:00 в прокуратуре Бурятии заместитель прокурора Светлана Козлова проведёт личный приём граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних.
В приёме примет участие уполномоченный по правам ребёнка республики Наталья Ганькина, назначенная на этот пост три дня назад.
Приём состоится по адресу: Улан-Удэ, улица Борсоева, 23а.
Для записи необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Прокурор и детский омбудсмен Бурятии вместе примут граждан
Власть, Фото:
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