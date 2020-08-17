Бурятский детский омбудсмен оживит страничку в соцсети

Недавно назначенная уполномоченным по правам ребёнка Наталья Ганькина дала важное обещание
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина после вступления в должность опубликовала пост в Facebook по поводу своей предстоящей работы.
- В 2019 году в связи с принятием Закона Республики Бурятия «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия» произошли серьезные изменения в правовом статусе, полномочиях и задачах регионального правозащитного института. Важным направлением работы является открытость деятельности и публичность. Для этих целей я создаю этот аккаунт, чтобы освещать результаты работы по защите прав маленьких жителей нашей республики, - написала она.
Наталья Ганькина создала свою страницу в Facebook ещё 15 лет назад, но совсем ей не пользовалась. За это время она не написала ни одного сообщения, лишь выложила фотографию с отдыха. В последние дни аватар поменялся на более официальный.
Сейчас пользователи активно поздравляют Наталью Ганькину с назначением:
«Поздравляю Вас с назначением! Очень надеюсь на развитие медиации в нашей республике, вашей поддержки в этом вопросе! Наши соседи, иркутяне, работают очень продуктивно в развитии восстановительного подхода к несовершеннолетним правонарушителям и развитии служб медиации в школах. Хочется такой слаженности и у нас»
«Успехов Вам и пожелание постараться остаться, любая ведь должность да как-то формирует характер, внимательной и чуткой»
«В добрый путь, Наталья Викторовна!»
«В добрый путь! И пусть совесть мерилом деяний ваших будет».
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 августа Наталья Ганькина официально вступила в должность уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии. До этого она трудилась начальником отдела антикоррупционной экспертизы, договорной и судебной работы государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии.
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