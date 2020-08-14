Из губернаторской гонки в Иркутской области выбыли два кандидата

За пост поборются пять человек
Вчера, 13 августа, в Избирательную комиссию Иркутской области поступили заявления от зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Иркутской области Григория Вакуленко («Гражданская Платформа») и Максима Евдокимова («Родина») об отказе от дальнейшего участия в выборах.
Сегодня Избирательная комиссия на своём заседании приняла решения об аннулировании регистрации Григория Вакуленко и Максима Евдокимова.
Таким образом, продолжают участие в выборах пять кандидатов: Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ).
По информации Избиркома Иркутской области
За пост поборются пять человек
Георгий Павлов скончался на 69-м году жизни
«Автобус – жизненная необходимость, а кинотеатры не являются объектом жизнедеятельности»
Медик из Бурятии представила премьер-министру современную технику
«То, что назвали «сплошная рубка» будет вестись на том земполотне, где вырубка леса фактически была сделана 30-40 лет назад»
Это было сделано вопреки условиям контракта
Семикратный чемпион мира договорился о совместной работе с правительством региона
Глава Бурятии подписал указ о назначении уполномоченного по правам ребёнка
По словам Шутенкова, наблюдается снижение уровня воды
Всего в состав палаты региона войдут 63 человека
Путин подписал указ о назначении Бэликто Базарова
Алексей Цыденов оказался аутсайдером «инстаграмного» рейтинга губернаторов
Приказ о назначении подписал Генпрокурор РФ Игорь Краснов
Он будет координировать работу министерств лесного комплекса и спорта
Распоряжение об этом подписал Игорь Зураев