Из губернаторской гонки в Иркутской области выбыли два кандидата

Таким образом, продолжают участие в выборах пять кандидатов: Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ).





По информации Избиркома Иркутской области

Вчера, 13 августа, в Избирательную комиссию Иркутской области поступили заявления от зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Иркутской области Григория Вакуленко («Гражданская Платформа») и Максима Евдокимова («Родина») об отказе от дальнейшего участия в выборах.Сегодня Избирательная комиссия на своём заседании приняла решения об аннулировании регистрации Григория Вакуленко и Максима Евдокимова.