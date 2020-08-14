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Из губернаторской гонки в Иркутской области выбыли два кандидата

Из губернаторской гонки в Иркутской области выбыли два кандидата
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
За пост поборются пять человек

Вчера, 13 августа, в Избирательную комиссию Иркутской области поступили заявления от зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Иркутской области Григория Вакуленко («Гражданская Платформа») и Максима Евдокимова («Родина») об отказе от дальнейшего участия в выборах.

Сегодня Избирательная комиссия на своём заседании приняла решения об аннулировании регистрации Григория Вакуленко и Максима Евдокимова.

Таким образом, продолжают участие в выборах пять кандидатов: Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ).


По информации Избиркома Иркутской области


выборы Иркутская область
 
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