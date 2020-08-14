Георгий Павлов скончался на 69-м году жизни
Вечером 13 августа в больнице в Улан-Удэ после перенесенной операции скончался бывший глава Бичурского района Бурятии Георгий Павлов. Он скончался на 69-м году жизни, сообщает группа «Бичура-инфо».
Георгий Павлов родился в селе Верхние Тальцы Заиграевского района. Туда в начале 50-х из Бичуры был сослан его отец. Спустя годы Георгий Афанасьевич сделал многое, чтобы в Бичуре появился первый в республике памятник жертвам политических репрессий.
Через несколько лет семья Павловых вернулась в Бичуру. Здесь Георгий Афанасьевич окончил Бичурскую школу №1. Поступил в сельхозинститут на агронома. После окончания трудился в колхозе им. ХХI партсъезда.
Молодёжный лидер, спортсмен, активист - благодаря этим качествам в 1976 году его избрали первым секретарем Бичурского райкома комсомола.
После службы в армии в 1979 году стал главным агрономом колхоза «Рассвет». В 1985-м возглавил колхоз «Еланский».
В 1991 году назначен главой Бичурского района. 1991-1995 годы - самые тяжёлые для страны и района. Особенно сложно было, когда месяцами не выплачивалась зарплата бюджетникам, пенсии, детские пособия. Но несмотря на трудности, в эти годы в районе одними из первых в республике открылись Дом ветеранов и реабилитационный центр для детей.
В 1995 году Георгий Афанасьевич проиграл выборы. Но в 1999 и 2003 годах жители дважды вновь выбрали его главой района.
Год назад стал советником главы Бичурского района и продолжил трудиться в коллективе райадминистрации.
- Георгий Афанасьевич искренне любил Бичуру, родной край и его жителей. Открытый для всех, инициативный, у него всегда было много идей... Одна из них - возведение в Бичуре памятника семейским. Он активно работал над этим проектом в последнее время. Подбирал место, общался со скульпторами... – говорится в сообщении «Бичура-инфо».
Ушёл из жизни бывший глава Бичурского района Бурятии
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