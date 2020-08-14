Михаил Мишустин на Чукотке познакомился с врачом из Бурятии

Премьер-министр России Михаил Мишустин познакомился с врачом из Бурятии во время рабочего визита на Чукотку. Сюжет о поезде Мишустина на Крайний Север вышел на Первом канале.





Премьер-министру показали современную больницу, которая оснащена по последнему слову медицинской техники. Здесь есть кабинеты компьютерной томографии, рентгенографии, цифровой флюорографии. Премьер-министр признался, что не ожидал увидеть столь современную и хорошо оснащённую клинику, на уровне столичных медицинских центров.«Но оборудование — это половина дела. Главное — кто на аппаратуре работает», говорится в сюжете Первого канала.Премьер-министр обратился к врачу из Бурятии, которая показывала оборудование.- Очень важно, чтобы специалисты, которые приезжают сюда (я познакомился с несколькими врачами: один доктор приехал сюда из Ярославской области, вы – из Бурятии), находили здесь свою вторую родину, могли жить качественно, получить все необходимые условия для жизни и возможность профессионального совершенствования, - подчеркнул Михаил Мишустин.