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«Улан-Удэстройзаказчик» незаконно выдал аванс стройфирме

«Улан-Удэстройзаказчик» незаконно выдал аванс стройфирме
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Это было сделано вопреки условиям контракта

Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» нарушило бюджетное законодательство и закон о контрактной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В октябре 2019 года между учреждением и ООО «Дружба» был заключен муниципальный контракт на изготовление постамента к памятнику в Улан-Удэ.

При объявлении электронного аукциона не предусматривалось условие об авансировании.

Однако в октябре того же года между сторонами заключено дополнительное соглашение к контракту. В соответствие с ним заказчик заплатил аванс в размере 30 % от цены контракта.

Виновный уже уволился из «Улан-Удэстройзаказчика», в отношении бывшего сотрудника возбудили административное дело за изменение условий контракта. В итоге его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Справка:

МУ «Улан-Удэстройзаказчик» - подведомственное учреждение комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Является заказчиком по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов городского заказа. Обеспечивает организацию работ на стройках и объектах, предъявляет приемочной комиссии законченные строительством и подготовленные к эксплуатации стройки и объекты.


строительство прокуратура
 
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