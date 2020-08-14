«Улан-Удэстройзаказчик» незаконно выдал аванс стройфирме

Это было сделано вопреки условиям контракта



Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» нарушило бюджетное законодательство и закон о контрактной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В октябре 2019 года между учреждением и ООО «Дружба» был заключен муниципальный контракт на изготовление постамента к памятнику в Улан-Удэ.



При объявлении электронного аукциона не предусматривалось условие об авансировании.



Однако в октябре того же года между сторонами заключено дополнительное соглашение к контракту. В соответствие с ним заказчик заплатил аванс в размере 30 % от цены контракта.



Виновный уже уволился из «Улан-Удэстройзаказчика», в отношении бывшего сотрудника возбудили административное дело за изменение условий контракта. В итоге его оштрафовали на 20 тысяч рублей.



Справка:



МУ «Улан-Удэстройзаказчик» - подведомственное учреждение комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Является заказчиком по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов городского заказа. Обеспечивает организацию работ на стройках и объектах, предъявляет приемочной комиссии законченные строительством и подготовленные к эксплуатации стройки и объекты.





