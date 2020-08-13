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Мэр Улан-Удэ об уровне Селенги: «Ситуация не критичная»

Мэр Улан-Удэ об уровне Селенги: «Ситуация не критичная»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам Шутенкова, наблюдается снижение уровня воды

В Улан-Удэ уровень Селенги на 8:30 13 августа составляет 182 см (критический уровень – 330 см). По словам мэра города Игоря Шутенкова, наблюдается снижения уровня воды.

- Идёт небольшое снижение. Ситуация не критичная, все службы в режиме готовности, - сообщил Шутенков на своей странице в Facebook.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 августа для защиты населения и территорий от возможного подтопления в Улан-Удэ был введён режим «Повышенная готовность». Из-за дождливого августа уровень Селенги поднялся, город начался готовиться к возможным паводкам.

- Лучше подготовить всю необходимую технику и средства. Сейчас проверяем, как работают посты наблюдения, которые отслеживают уровень воды, исправна ли система громкого оповещения. У нас есть прямая связь со всеми председателями садовых товариществ, расположенных в пойме рек, которые оповещают жителей через свои чаты, - пояснил мэр.

Размыло дорогу к садово-огородническому некоммерческому товариществу (СОНТ) «Судостроитель». Накануне подсыпали низменные участки. Здесь было обещано контролировать состояние подъездных путей.



уровень воды Селенга
 
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