По словам Шутенкова, наблюдается снижение уровня воды
В Улан-Удэ уровень Селенги на 8:30 13 августа составляет 182 см (критический уровень – 330 см). По словам мэра города Игоря Шутенкова, наблюдается снижения уровня воды.
- Идёт небольшое снижение. Ситуация не критичная, все службы в режиме готовности, - сообщил Шутенков на своей странице в Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 августа для защиты населения и территорий от возможного подтопления в Улан-Удэ был введён режим «Повышенная готовность». Из-за дождливого августа уровень Селенги поднялся, город начался готовиться к возможным паводкам.
- Лучше подготовить всю необходимую технику и средства. Сейчас проверяем, как работают посты наблюдения, которые отслеживают уровень воды, исправна ли система громкого оповещения. У нас есть прямая связь со всеми председателями садовых товариществ, расположенных в пойме рек, которые оповещают жителей через свои чаты, - пояснил мэр.
Размыло дорогу к садово-огородническому некоммерческому товариществу (СОНТ) «Судостроитель». Накануне подсыпали низменные участки. Здесь было обещано контролировать состояние подъездных путей.
Мэр Улан-Удэ об уровне Селенги: «Ситуация не критичная»
Власть, Фото:
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