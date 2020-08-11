Путин подписал указ о назначении Бэликто Базарова
Указом президента Владимира Путин от 3 августа руководителем следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области назначен полковник юстиции Бэликто Базаров.
Бэликто Базаров родился в 1977 году в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии. В 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию.
С 2001 по 2008 годы работал в органах прокуратуры Читинской области на должностях следователя прокуратуры Приаргунского района, старшего следователя Петровск-Забайкальской межрайонной прокуратуры, старшего следователя прокуратуры Читинской области, заместителя прокурора Центрального района Читы, прокурора Хилокского района Забайкальского края.
С 2009 по 2011 годы работал руководителем отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Забайкальскому краю. С января по декабрь 2011 года Базаров был руководителем отдела процессуального контроля краевого следственного управления.
С 2011 по 2012 годы трудился инспектором третьего зонального отдела управления процессуального контроля за следственными органами Главного управления процессуального контроля Следственного комитета России.
С 2012 по 2017 год проходил службу в должности заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Тыва.
В июле 2017 года был назначен на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. В феврале 2020 года был повышен до первого заместителя руководителя, кем и трудился до нынешнего назначения.
Уроженец Бурятии назначен главным следователем Сахалинской области
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