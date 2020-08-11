 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Августа

10 Августа

Популярное

Усть-Ордынский Ширээтэ лама выдвинут в общественную палату Иркутской области

Усть-Ордынский Ширээтэ лама выдвинут в общественную палату Иркутской области
Власть, 
Всего в состав палаты региона войдут 63 человека

В законодательном собрании Иркутской области начался процесс выдвижения кандидатур в члены общественной палаты региона. Комиссия по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями выдвинула четыре кандидатуры. Среди них – Ширээтэ лама (настоятель) Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржелин» Зоргито Батуев; имам-хатыб Иркутской Соборной мечети, муфтий Иркутской области Фарит Мингалеев, исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации «Братство во имя Святителя Иннокентия Иркутского» Сергей Снарский и советник генерального директора ООО «Вторчермет» Андрей Кузин.

Свои кандидатуры предложил и комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Комитетом выдвинуты председатель совета городского благотворительного фонда местного сообщества «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова, председатель регионального отделения ДОСААФ Алексей Лысков, президент союза охото- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока Сергей Матвеев и председатель правления Русского национального благотворительного фонда имени святителя Иннокентия (Иркутского) Сергей Усов.

В соответствии с законодательством, в состав общественной палаты входят 63 человек. Из них 21 кандидатуру утверждает законодательное Собрание, 21 – губернатор Иркутской области, ещё 21 выбирают уже утверждённые члены общественной палаты. На первоначальном этапе свои предложения выдвигают некоммерческие организации, затем они формируются в список, из которого кандидатов отбирают законодательное собрание и губернатор. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область Общественная палата буддизм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Уроженец Бурятии назначен главным следователем Сахалинской области
Уроженец Бурятии назначен главным следователем Сахалинской области
Власть, 11.08.2020
Путин подписал указ о назначении Бэликто Базарова
Глава Бурятии признан самым большим нелюбителем Instagram
Глава Бурятии признан самым большим нелюбителем Instagram
Власть, 11.08.2020
Алексей Цыденов оказался аутсайдером «инстаграмного» рейтинга губернаторов
В Бурятии назначили прокурора Хоринского района
В Бурятии назначили прокурора Хоринского района
Власть, 11.08.2020
Приказ о назначении подписал Генпрокурор РФ Игорь Краснов
Бывший следователь стал и.о. зампредседателя правительства Иркутской области
Бывший следователь стал и.о. зампредседателя правительства Иркутской области
Власть, 10.08.2020
Он будет координировать работу министерств лесного комплекса и спорта
Новым членом Общественной палаты Бурятии стал бывший депутат
Новым членом Общественной палаты Бурятии стал бывший депутат
Власть, 10.08.2020
Распоряжение об этом подписал Игорь Зураев
Зампрокурора Бурятии примет граждан по вопросам оплаты труда
Зампрокурора Бурятии примет граждан по вопросам оплаты труда
Власть, 10.08.2020
Для этого необходимо предварительно записаться по телефону
Глава Бурятии вошёл в правительственную комиссию по охране Байкала
Глава Бурятии вошёл в правительственную комиссию по охране Байкала
Власть, 07.08.2020
Комиссию возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко
Советник главы Бурятии посетовал на отсутствие связи на Котокеле
Советник главы Бурятии посетовал на отсутствие связи на Котокеле
Власть, 07.08.2020
Для звонков рыбакам с Котокеля приходится уезжать в Турку
Министр культуры Бурятии получила представление за сбежавших яков
Министр культуры Бурятии получила представление за сбежавших яков
Власть, 07.08.2020
Об этом сообщила Байкальская природоохранная прокуратура
В Бурятии директора школы оштрафовали за бывшего чиновника
В Бурятии директора школы оштрафовали за бывшего чиновника
Власть, 07.08.2020
Бывший чиновник устроился заместителем директора
Путин одобрил создание суворовского училища в Иркутске
Путин одобрил создание суворовского училища в Иркутске
Власть, 06.08.2020
Суворовское училище появится в здании бывшего авиационно-инженерного училища
Депутат Госдумы обещал пожать руку юному герою из Бурятии
Депутат Госдумы обещал пожать руку юному герою из Бурятии
Власть, 06.08.2020
12-летний Лубсан спас четверых детей из горящего дома
Историк выбран главой района Забайкальского края
Историк выбран главой района Забайкальского края
Власть, 06.08.2020
Николай Горюнов избран главой Петровск-Забайкальского района Забайкальского края
РБК сообщил об отставке руководителя управления СК по Иркутской области
РБК сообщил об отставке руководителя управления СК по Иркутской области
Власть, 06.08.2020
Сообщается, что Андрей Бунёв написал заявление по собственному желанию

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Конференции
^