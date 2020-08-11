Усть-Ордынский Ширээтэ лама выдвинут в общественную палату Иркутской области

Всего в состав палаты региона войдут 63 человека



В законодательном собрании Иркутской области начался процесс выдвижения кандидатур в члены общественной палаты региона. Комиссия по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями выдвинула четыре кандидатуры. Среди них – Ширээтэ лама (настоятель) Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржелин» Зоргито Батуев; имам-хатыб Иркутской Соборной мечети, муфтий Иркутской области Фарит Мингалеев, исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации «Братство во имя Святителя Иннокентия Иркутского» Сергей Снарский и советник генерального директора ООО «Вторчермет» Андрей Кузин.



Свои кандидатуры предложил и комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Комитетом выдвинуты председатель совета городского благотворительного фонда местного сообщества «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова, председатель регионального отделения ДОСААФ Алексей Лысков, президент союза охото- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока Сергей Матвеев и председатель правления Русского национального благотворительного фонда имени святителя Иннокентия (Иркутского) Сергей Усов.



В соответствии с законодательством, в состав общественной палаты входят 63 человек. Из них 21 кандидатуру утверждает законодательное Собрание, 21 – губернатор Иркутской области, ещё 21 выбирают уже утверждённые члены общественной палаты. На первоначальном этапе свои предложения выдвигают некоммерческие организации, затем они формируются в список, из которого кандидатов отбирают законодательное собрание и губернатор. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания Иркутской области.

