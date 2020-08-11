Глава Бурятии признан самым большим нелюбителем Instagram

Глава Бурятии Алексей Цыденов оказался на последнем месте в рейтинге активности глав регионов России в Instagram за период с 3 по 9 августа. Рейтинг представило Агентство политических и экономических коммуникаций.
На прошлой неделе Алексей Цыденов опубликовал в Instagram один пост. Он не выложил ни одной истории и прямого эфира. Индекс активности за неделю составил 1.
Также самыми неактивными оказались губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Они публиковали по два и три поста соответственно.
Лидером рейтинга стал врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. За неделю он опубликовал 8 постов и сразу 145 сторис. Его индекс активности за неделю равен 80,5. Вторым в этом необычном рейтинге стал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Он опубликовал восемь постов и 110 сторис. Такая активность, впрочем, вполне объяснима – врио губернаторов набирают себе очки и пытаются завоевать внимание в преддверие выборов.
На третьем месте в рейтинге активности оказался действующий губернатор – это руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров. Он за семь дней выложил 43 поста и 30 сторис.
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии завёл страничку в Instagram в конце 2017 года. Также у него есть официальные страницы в Facebook и «ВКонтакте».