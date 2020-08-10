Бывший следователь стал и.о. зампредседателя правительства Иркутской области

Власть, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Он будет координировать работу министерств лесного комплекса и спорта



В состав правительства Иркутской области войдёт бывший руководитель следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Андрей Бунев. В его обязанности будет входить координация работы министерств лесного комплекса и спорта.



Задачей перед новым исполняющим обязанности заместителя председателя правительства региона станет сделать лесную отрасль прозрачной. От него ждут правильной постройки взаимоотношений с арендаторами лесных участков и главами муниципальных образований в части предупреждения пожаров и снижения их количества, а также сокращения незаконных рубок.



Ещё одной его приоритетной задачей будет подготовка к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом. В ближайшее время Андрею Буневу предстоит решить массу организационных вопросов, обеспечить ввод в эксплуатацию здания. Сначала там планируется провести тестовые матчи на кубок России, затем – перенесённый из-за пандемии чемпионат мира по хоккею с мячом.



К исполнению обязанностей Андрей Бунев приступил сегодня, 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

