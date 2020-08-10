Он будет координировать работу министерств лесного комплекса и спорта
В состав правительства Иркутской области войдёт бывший руководитель следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Андрей Бунев. В его обязанности будет входить координация работы министерств лесного комплекса и спорта.
Задачей перед новым исполняющим обязанности заместителя председателя правительства региона станет сделать лесную отрасль прозрачной. От него ждут правильной постройки взаимоотношений с арендаторами лесных участков и главами муниципальных образований в части предупреждения пожаров и снижения их количества, а также сокращения незаконных рубок.
Ещё одной его приоритетной задачей будет подготовка к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом. В ближайшее время Андрею Буневу предстоит решить массу организационных вопросов, обеспечить ввод в эксплуатацию здания. Сначала там планируется провести тестовые матчи на кубок России, затем – перенесённый из-за пандемии чемпионат мира по хоккею с мячом.
К исполнению обязанностей Андрей Бунев приступил сегодня, 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Бывший следователь стал и.о. зампредседателя правительства Иркутской области
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он будет координировать работу министерств лесного комплекса и спорта
Распоряжение об этом подписал Игорь Зураев
Для этого необходимо предварительно записаться по телефону
Комиссию возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко
Для звонков рыбакам с Котокеля приходится уезжать в Турку
Бывший глава предстанет перед судом
Об этом сообщила Байкальская природоохранная прокуратура
Бывший чиновник устроился заместителем директора
Суворовское училище появится в здании бывшего авиационно-инженерного училища
12-летний Лубсан спас четверых детей из горящего дома
Николай Горюнов избран главой Петровск-Забайкальского района Забайкальского края
Сообщается, что Андрей Бунёв написал заявление по собственному желанию
Медведев посмотрел видео расстрела медведя и осудил людей, убивших его
Минстрой перечислял субсидию в заниженном размере
Власть, 05.08.2020
Автобусы будут поставлены осенью