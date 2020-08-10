Для этого необходимо предварительно записаться по телефону
19 августа в 10:00 в прокуратуре Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23 «а», заместитель прокурора республики Светлана Козлова проведёт личный приём граждан по вопросам оплаты труда и занятости населения.
В приёме примут участие представители следственного управления Следственного комитета по Бурятии, Государственной инспекции труда в республике и республиканского агентства занятости населения.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Зампрокурора Бурятии примет граждан по вопросам оплаты труда
Власть, Фото:
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