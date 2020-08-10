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Зампрокурора Бурятии примет граждан по вопросам оплаты труда

Зампрокурора Бурятии примет граждан по вопросам оплаты труда
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Для этого необходимо предварительно записаться по телефону

19 августа в 10:00 в прокуратуре Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23 «а», заместитель прокурора республики Светлана Козлова проведёт личный приём граждан по вопросам оплаты труда и занятости населения.

В приёме примут участие представители следственного управления Следственного комитета по Бурятии, Государственной инспекции труда в республике и республиканского агентства занятости населения.

Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.
прокуратура прием граждан
 
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