Зампрокурора Бурятии примет граждан по вопросам оплаты труда

Для этого необходимо предварительно записаться по телефону



19 августа в 10:00 в прокуратуре Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23 «а», заместитель прокурора республики Светлана Козлова проведёт личный приём граждан по вопросам оплаты труда и занятости населения.



В приёме примут участие представители следственного управления Следственного комитета по Бурятии, Государственной инспекции труда в республике и республиканского агентства занятости населения.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.

