Министр культуры Бурятии получила представление за сбежавших яков

Об этом сообщила Байкальская природоохранная прокуратура
По следам истории с пропавшими яками из Этнографического музея народов Забайкалья природоохранная прокуратура внесла несколько представлений руководству.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июля яки, которых ночью выпускают из вольеров на выпас, сломали калитку и разбрелись по округе. Из шести беглецов двух нашли сразу. Ещё двух нашли в ходе поисков, во время которых даже применяли квадрокоптер.
Однако двое телят яка до сих пор не найдены. Учитывая их возраст, шансов выжить в лесах у них практически нет. Если же детёнышей поймали люди, вряд ли они теперь в этом признаются. Музей уже не раз обращался с просьбами к улан-удэнцам, но безрезультатно.
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура по итогам проверки внесла директору улан-удэнского Этнографического музея народов Забайкалья представление о необходимости организации правильной работы учреждения.
- Во время проверки установлено, что выпас животных производился без надзора работников музея, что привело к пропаже яков, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Также прокуратура обнаружила и другие нарушения. Краснокнижный хохлатый осоед (птица семейства ястребиных) содержался без соответствующих разрешительных документов. Кроме того, администрацией учреждения не организована санитарно-карантинная зона для поступающих животных. Выявлены лекарственные средства с истекшим сроком годности, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
В связи с ненадлежащим осуществлением контроля за деятельностью музея, прокурор внёс представления министру культуры Бурятии и в Бурприроднадзор.
Всего на Байкальской природной территории деятельностью по обращению с животными занимаются 33 организации, из них 15 расположены в Иркутской области, 15 в Бурятии и 3 в Забайкальском крае. По результатам проверки законодательства в трёх регионах выявлено 98 нарушений законов при обращении с животными, для их устранения внесено 23 представления, в суды направлено два иска, принесено 34 протеста. По результатам их рассмотрения изменено 30 правовых актов, четыре протеста на рассмотрении.
Министр культуры Бурятии получила представление за сбежавших яков
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