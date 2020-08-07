Бывший чиновник устроился заместителем директора
Директора школы в Тарбагатайском районе Бурятии привлекли к административной ответственности и назначили штраф. Всё потому, что директор, взяв на работу завучем бывшего чиновника, допустил нарушение антикоррупционного законодательства.
В пресс-службе прокуратуры Бурятии сообщили, что директор школы принял на должность своего заместителя гражданина, который ранее был муниципальным служащим. В случаях приёма на работу бывшего муниципального служащего закон обязывает руководителя сообщить об этом по прежнему месту работы чиновника. Однако директор в администрацию не обратился.
- По постановлению прокурора района бывший директор школы привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего» в виде штрафа, - пояснили в прокуратуре.
В Бурятии директора школы оштрафовали за бывшего чиновника
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