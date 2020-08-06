Николай Горюнов избран главой Петровск-Забайкальского района Забайкальского края
За его кандидатуру проголосовали 13 депутатов совета муниципального района. Его соперника Алексея Коноваленко поддержал один депутат. Информация опубликована на официальном портале Забайкальского края.
Николай Горюнов родился 30 сентября 1977 года. В 2000 году окончил Забайкальский государственный педагогический университет с присвоением квалификации учитель истории и права по специальности «История».
Работал методистом в комитете по образованию, по делам молодёжи и детства администрации района. С июля 2019 года переведён на должность первого заместителя руководителя администрации района по территориальному развитию. Николай Валерьевич курировал вопросы экономики и сельского хозяйства, имущества и земельных отношений, архитектуры и градостроительства.
Ранее Петровск-Забайкальский район возглавлял Сергей Немков, ныне исполняющий обязанности министра природных ресурсов региона.
Историк выбран главой района Забайкальского края
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Николай Горюнов избран главой Петровск-Забайкальского района Забайкальского края
Сообщается, что Андрей Бунёв написал заявление по собственному желанию
Медведев посмотрел видео расстрела медведя и осудил людей, убивших его
Минстрой перечислял субсидию в заниженном размере
Автобусы будут поставлены осенью
Деньги за это они не получат
Суд удовлетворил исковые требования прокурора Прибайкальского района о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Власть, 04.08.2020
Итоги тестирования на знание законодательства России для кандидатов на должность руководителя Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов оказались неожиданными
Власть, 04.08.2020
Провести надлежащую подготовку к отопительному сезону в районе понуждают через суд
Власть, 03.08.2020
Избавиться от имущества не позволила природоохранная прокуратура
Власть, 03.08.2020
Ответ дали только после прокурорского вмешательства
Власть, 01.08.2020
Представители администрации города прокомментировали нашумевшее видео
Власть, 01.08.2020
Алексей Цыденов ответил пользователю по поводу разрешения на вырубку леса у Байкала
Власть, 31.07.2020
Алексей Цыденов спросил про прибывающие поезда и условия для инвалидов
Власть, 30.07.2020
Среди них действующий и.о. главы Игорь Кобзев