Историк выбран главой района Забайкальского края

Николай Горюнов избран главой Петровск-Забайкальского района Забайкальского края



За его кандидатуру проголосовали 13 депутатов совета муниципального района. Его соперника Алексея Коноваленко поддержал один депутат. Информация опубликована на официальном портале Забайкальского края.



Николай Горюнов родился 30 сентября 1977 года. В 2000 году окончил Забайкальский государственный педагогический университет с присвоением квалификации учитель истории и права по специальности «История».



Работал методистом в комитете по образованию, по делам молодёжи и детства администрации района. С июля 2019 года переведён на должность первого заместителя руководителя администрации района по территориальному развитию. Николай Валерьевич курировал вопросы экономики и сельского хозяйства, имущества и земельных отношений, архитектуры и градостроительства.



Ранее Петровск-Забайкальский район возглавлял Сергей Немков, ныне исполняющий обязанности министра природных ресурсов региона.

