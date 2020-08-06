Медведев посмотрел видео расстрела медведя и осудил людей, убивших его
Охотников, расстрелявших медведя в упор на Байкале, необходимо привлечь к уголовной ответственности, заявил бывший президент России, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс».
- Сегодня смотрел, как несчастного медведя на Байкале застрелили... Причём абсолютно немотивированно, просто ужасно выглядит, - сказал он на встрече с молодыми кандидатами от «Единой России».
По его словам, «если это просто стрельба для развлечения, то нужно найти этих охотников и привлечь к уголовной ответственности».
Медведев подчеркнул, что любой случай уничтожения животного, тем более в дикой природе, воспринимается как трагедия национального масштаба. Как председатель партии «Единая Россия» он ежедневно получает обращения, касающиеся проблем с животными. Медведев отметил, что видеоматериалы, которые распространяются в Сети, требуют проверки, но иногда «смотреть на это - просто волосы дыбом встают, как вообще это возможно?»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что от партии направлены необходимые запросы в связи с ситуацией по расстрелу медведя на Байкале, отмечает «Интерфакс».
Как сообщал «Байкал-Daily», видео расстрела в упор медведя на Байкале появилось в соцсетях 4 августа. Первым ролик опубликовал иркутский паблик «Сводка 38». Неизвестные убили плывущего медведя, снимая произошедшее на видео, тушу они даже не стали подбирать. Байкальская природоохранная прокуратура начала выяснение обстоятельств, в частности, опровергнув информацию, что видео снято в Чивыркуйском заливе в Бурятии. Сейчас специалисты определяют местность и ищут автора видео.
Дмитрий Медведев назвал «ужасным» убийство медведя на Байкале
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