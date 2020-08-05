Власти района Бурятии «забыли» про систему оповещения населения

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Прибайкальского района о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций



Прокуратура Прибайкальского района Бурятии выявила, что местные власти не обеспечили функционирование автоматизированной системы централизованного оповещения. Она должна связывать все населённые пункты для оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях.



Кроме того, не принято мер к приобретению и установке на 12 котельных резервных источников электроснабжения.



Прокурор района обратился в суд с иском об обязании Прибайкальской районной администрации устранить нарушения закона и принять меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

