Суд удовлетворил исковые требования прокурора Прибайкальского района о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Прокуратура Прибайкальского района Бурятии выявила, что местные власти не обеспечили функционирование автоматизированной системы централизованного оповещения. Она должна связывать все населённые пункты для оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, не принято мер к приобретению и установке на 12 котельных резервных источников электроснабжения.
Прокурор района обратился в суд с иском об обязании Прибайкальской районной администрации устранить нарушения закона и принять меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Власти района Бурятии «забыли» про систему оповещения населения
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