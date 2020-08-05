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Власти района Бурятии «забыли» про систему оповещения населения

Власти района Бурятии «забыли» про систему оповещения населения
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд удовлетворил исковые требования прокурора Прибайкальского района о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Прокуратура Прибайкальского района Бурятии выявила, что местные власти не обеспечили функционирование автоматизированной системы централизованного оповещения. Она должна связывать все населённые пункты для оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, не принято мер к приобретению и установке на 12 котельных резервных источников электроснабжения.

Прокурор района обратился в суд с иском об обязании Прибайкальской районной администрации устранить нарушения закона и принять меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура Прибайкальский район сирены
 
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