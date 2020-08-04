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В Муйском районе Бурятии плохо готовятся к зиме

В Муйском районе Бурятии плохо готовятся к зиме
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Провести надлежащую подготовку к отопительному сезону в районе понуждают через суд

Прокуратура Муйского района Бурятии проверила соблюдение законодательства при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2020-2021 годов.

- Установлено, что вопреки федеральному закону «О теплоснабжении», ресурсоснабжающие организации – ООО «Икибзяк», ООО «Тепловодокоммуникации-С», а также администрации Муйского района и городского поселения «Северомуйское» не провели планово-предупредительные ремонты котельных. Кроме того, не осуществлены замена вышедших из строя котлов, капитальные ремонты сетей тепловодоснабжения посёлков Таксимо и Северомуйск, - сообщает прокуратура Бурятии.

Прокурор района в суд направил два исковых заявления о понуждении ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления устранить выявленные нарушения закона. Муйский районный суд требования удовлетворил.

Решения суда не вступили в законную силу.

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