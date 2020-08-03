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В Бурятии сельскую администрацию уличили в порочности действий

В Бурятии сельскую администрацию уличили в порочности действий
Власть,  Фото:pixabay.com
Избавиться от имущества не позволила природоохранная прокуратура

По требованию природоохранного прокурора восстановлено право муниципальной собственности на гидротехническое сооружение в селе Могойто Курумканского района Бурятии. Речь идёт о трёх берегоукрепительных гидротехнических сооружения на реке Баргузин.

Администрация сельского поселения пыталась снять гидротехнические объекты с кадастрового учёта. В пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре сообщили, что это было сделано «в целях ухода от ответственности и финансовых обязательств по содержанию сооружений». Сооружения имеют практически полный износ.

- Однако, законом не предусмотрен такой способ прекращения обязательств органа муниципальной власти – как отказ от «ненужного» имущества. Ведь необходимость гидротехнических объектов не оспорена, они осуществляют функции по защите населения от негативного воздействия вод, обеспечивают природоохранную функцию, - разъяснили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Тем более, сооружения остались на своём месте. Никто не проводил исследование, подтверждающее утрату потребности в них. Вообще, ликвидировать гидротехнические сооружения можно лишь при окончании срока их эксплуатации и отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

Орган местного самоуправления оценку и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий после ликвидации сооружений не проводил.

- Представленные прокурором доказательства убедили суд в порочности действий администрации сельского поселения. В связи с чем, постановлено решение о восстановлении сооружений на кадастровом учёте, внесении соответствующих сведений о муниципальной собственности в Единый государственный реестр недвижимости, - заключили в надзорном органе.
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