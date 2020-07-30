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В Бурятии набирают популярность судебные онлайн-заседания

В Бурятии набирают популярность судебные онлайн-заседания
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Арбитражный суд Бурятии провёл более 400 онлайн-заседаний

Три месяца в Арбитражном суде Бурятии проводятся судебные заседания в режим онлайн. За это время было получено 486 ходатайств об участии.

Для того чтобы назначенное заседание прошло в режиме онлайн, необходимо зарегистрироваться в системе my.arbitr.ru и подать соответствующее ходатайство, согласно установленным требованиям. Данный сервис позволяет экономить время, минимизирует риск нежелательных контактов в период распространения коронавирусной инфекции, а также значительно ускоряет процесс проведения судебных заседаний, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Бурятии.

Не все ходатайства были удовлетворены. Около 15% поступивших заявлений были отклонены по двум причинам: не были предоставлены необходимые документы (доверенность, копия диплома, документ удостоверяющий личность) и неправильно выбранный тип документа.

Более 400 участников судебных заседаний оценили преимущества этого сервиса. Большая часть это коммерческие организации и физические лица, 1% участников приходится на государственные и муниципальные органы.



суд Арбитражный суд
 
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