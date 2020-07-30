Губернатором Иркутской области собираются стать 8 кандидатов

Власть, Фото: пресс-служба избиркома Иркутской области

Среди них действующий и.о. главы Игорь Кобзев



29 июля в 18:00 истёк срок представления документов в облизбирком на регистрацию от кандидатов в губернаторы Иркутской области.



28 июля в комиссию поступило заявление от самовыдвиженца Вадима Каткова о снятии своей кандидатуры. Ранее от участия в выборах отказалась Наталья Киселёва, также самовыдвиженец.



27 июля листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав сдал Михаил Щапов (КПРФ). 29 июля документы на регистрацию и по 264 подписи для прохождения муниципального фильтра предоставили Григорий Вакуленко («Гражданская Платформа»), Геннадий Щадов (КПСС), Максим Евдокимов («Родина»), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Андрей Духовников (ЛДПР).



Врио губернатора региона Игорь Кобзев, который является самовыдвиженцем, представил 10207 подписей избирателей и 264 подписи муниципальных депутатов и глав.



Евгений Юмашев, также самовыдвиженец, сдал 10185 подписей избирателей, а также подписи для прохождения муниципального фильтра.



У избирательной комиссии есть 10 дней на проверку листов поддержки, подписей, а также сведений, указанных кандидатами. Об этом сообщает пресс-служба избиркома Иркутской области.



Напомним, что досрочные выборы губернатора Иркутской области состоятся 13 сентября. С 23 августа по 6 сентября досрочное голосование пройдёт для всех избирателей на 37 избирательных участках, образованных в отдалённых местностях в Иркутском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Нижнеудинском, Усть-Кутском, Усть-Удинском и Чунском районах. Голосование отдельных групп избирателей в труднодоступных или отдалённых местностях проведут с 29 августа по 7 сентября. Добираться до жителей этих территорий члены комиссий будут авиационным, водным, автотранспортом высокой проходимости.

