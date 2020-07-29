Командующий Восточным округом войск Росгвардии проинспектировал Бурятию

Подразделения Росгвардии в Бурятии проинспектировал командующий Восточным округом войск национальной гвардии России, генерал-полковник Юрий Яшин. О его визите рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Яшин проинспектировал подразделения сил специального назначения, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.
В ходе рабочей поездки командующий Восточным округом Росгвардии встретился с зампредами правительства Бурятии Игорем Зураевым и Петром Мордовским. Обсуждались в том числе вопросы безопасности во время спортивных и иных массовых мероприятий российского и международного значения.
- Стороны обратили особое внимание на участие росгвардейцев в комплексе карантинных мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, - отметили в Росгвардии.
Также Юрий Яшин провёл встречу с министром внутренних дел Бурятии генерал-майором полиции Олегом Кудиновым. Они обсудили общую работу по пресечению незаконного оборота оружия, защите омуля и других рыб на Байкале, а также пресечению незаконной рубки леса.
Юрий Яшин провёл рабочее совещание с начальником управления Росгвардии по Бурятии полковником полиции Сергеем Гатиловым. На встрече с сотрудниками Яшина спрашивали о служебном жилье, форме, медицинской помощи.
Затем командующий округом побывал на базе сил специального назначения, где пообщался с сотрудниками отрядов ОМОН «Кречет» и СОБР «Барс». Он также возложил цветы к мемориалу погибших при исполнении служебного долга «Шагнувшие в бессмертие».
Справка:
Юрий Яшин родился 11 марта 1967 года в городе Медногорск Оренбургской области. Выпускник Московского суворовского военного училища. Окончил Орджоникидзевское высшее командное училище. После его окончании в звании лейтенанта в 1988 году был направлен на службу в одной из подразделений западной группы войск в Германской Демократической республике.
С декабря 1993 года Юрий Яшин служил во внутренних войсках МВД России. Выполнял боевые задачи при урегулировании осетино-ингушского конфликта. С 1998 года командовал отрядом спецназначения «Вятич» на Северном Кавказе.
В 2005 году был назначен начальником группы оперативного управления по Астраханской области.
В 2012-м возглавил отдел боевой подготовки Центрального регионального командования Внутренних войск МВД РФ. Служил в Приволжском и Восточном территориальных объединениях войск правопорядка.
В марте 2018 года назначен на должность первого заместителя командующего Южным округом войсками национальной гвардии.
В апреле 2019 года возглавил Восточный округ Росгвардии после скоропостижной смерти прежнего командующего Игоря Груднова.
Имеет два военных академических диплома: в 2004 году окончил общевойсковую академию ВС России, в 2012 – академию Генштаба ВС РФ. Награждён двумя орденами Мужества (1996 и 1997 годы), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (в марте 2018 года).