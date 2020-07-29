 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Июля

28 Июля

Популярное

Командующий Восточным округом войск Росгвардии проинспектировал Бурятию

Командующий Восточным округом войск Росгвардии проинспектировал Бурятию
Власть,  Фото:Росгвардия по РБ
Рабочая поездка командующего в Бурятию была весьма насыщенной

Подразделения Росгвардии в Бурятии проинспектировал командующий Восточным округом войск национальной гвардии России, генерал-полковник Юрий Яшин. О его визите рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Яшин проинспектировал подразделения сил специального назначения, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.


В ходе рабочей поездки командующий Восточным округом Росгвардии встретился с зампредами правительства Бурятии Игорем Зураевым и Петром Мордовским. Обсуждались в том числе вопросы безопасности во время спортивных и иных массовых мероприятий российского и международного значения.

- Стороны обратили особое внимание на участие росгвардейцев в комплексе карантинных мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, - отметили в Росгвардии.


Также Юрий Яшин провёл встречу с министром внутренних дел Бурятии генерал-майором полиции Олегом Кудиновым. Они обсудили общую работу по пресечению незаконного оборота оружия, защите омуля и других рыб на Байкале, а также пресечению незаконной рубки леса.

Юрий Яшин провёл рабочее совещание с начальником управления Росгвардии по Бурятии полковником полиции Сергеем Гатиловым. На встрече с сотрудниками Яшина спрашивали о служебном жилье, форме, медицинской помощи.

Затем командующий округом побывал на базе сил специального назначения, где пообщался с сотрудниками отрядов ОМОН «Кречет» и СОБР «Барс». Он также возложил цветы к мемориалу погибших при исполнении служебного долга «Шагнувшие в бессмертие».





Справка:

Юрий Яшин родился 11 марта 1967 года в городе Медногорск Оренбургской области. Выпускник Московского суворовского военного училища. Окончил Орджоникидзевское высшее командное училище. После его окончании в звании лейтенанта в 1988 году был направлен на службу в одной из подразделений западной группы войск в Германской Демократической республике.

С декабря 1993 года Юрий Яшин служил во внутренних войсках МВД России. Выполнял боевые задачи при урегулировании осетино-ингушского конфликта. С 1998 года командовал отрядом спецназначения «Вятич» на Северном Кавказе.

В 2005 году был назначен начальником группы оперативного управления по Астраханской области.

В 2012-м возглавил отдел боевой подготовки Центрального регионального командования Внутренних войск МВД РФ. Служил в Приволжском и Восточном территориальных объединениях войск правопорядка.

В марте 2018 года назначен на должность первого заместителя командующего Южным округом войсками национальной гвардии.

В апреле 2019 года возглавил Восточный округ Росгвардии после скоропостижной смерти прежнего командующего Игоря Груднова.

Имеет два военных академических диплома: в 2004 году окончил общевойсковую академию ВС России, в 2012 – академию Генштаба ВС РФ. Награждён двумя орденами Мужества (1996 и 1997 годы), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (в марте 2018 года).


Росгвардия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Командующий Восточным округом войск Росгвардии проинспектировал Бурятию
Командующий Восточным округом войск Росгвардии проинспектировал Бурятию
Власть, 29.07.2020
Рабочая поездка командующего в Бурятию была весьма насыщенной
Наговицын получил благодарность правительства России
Наговицын получил благодарность правительства России
Власть, 29.07.2020
Бывший руководитель Бурятии поздравил с этим событием нынешнего главу
В Иркутской области назначили главу минэкономразвития регионга
В Иркутской области назначили главу минэкономразвития регионга
Власть, 28.07.2020
И.о. министра стала бывшая управляющая регионального отделения ФСС
Баир Жамбалов проиграл иск к Народному Хуралу
Баир Жамбалов проиграл иск к Народному Хуралу
Власть, 28.07.2020
Бывший вице-спикер парламента Бурятии не смог восстановиться в должности
В Бурятии глава села нарушил самоизоляцию ради церковной службы
В Бурятии глава села нарушил самоизоляцию ради церковной службы
Власть, 28.07.2020
Сельский глава был в контакте с больными COVID-19, но, несмотря на это, отправился в церковь
Судебный спор Баира Жамбалова не закончен
Судебный спор Баира Жамбалова не закончен
Власть, 28.07.2020
Суд всё же рассмотрит иск бывшего Баира Жамбалова к Народному Хуралу
Суд прекратил дело по иску Баиру Жамбалова
Суд прекратил дело по иску Баиру Жамбалова
Власть, 27.07.2020
В Советском райсуде Баир Жамбалов не смог добиться восстановления в должности
Министр культуры Бурятии заявила о победе
Министр культуры Бурятии заявила о победе
Власть, 25.07.2020
По словам Соёлмы Дагаевой, осень будет жаркой
В правительстве Забайкалья прошли кадровые перестановки
В правительстве Забайкалья прошли кадровые перестановки
Власть, 24.07.2020
Новые назначения не повлекут увеличения расходов бюджета
Чиновник мэрии назначен замминистра экономики Бурятии
Чиновник мэрии назначен замминистра экономики Бурятии
Власть, 24.07.2020
Заместителем министра экономики Бурятии ста Владимир Хингелов
Кремль: Защита Байкала не должна мешать экономическому развитию
Кремль: Защита Байкала не должна мешать экономическому развитию
Власть, 24.07.2020
В Кремле не видят угрозы экосистеме Байкала и лесов вокруг него
В Бурятии завершили проверку по следам режим ЧС в Окинском районе
В Бурятии завершили проверку по следам режим ЧС в Окинском районе
Власть, 24.07.2020
Представления от прокуратуры получили глава «Бурятрегионавтодора» и начальник отдела МВД  
В Иркутской области продолжается регистрация кандидатов на муниципальные выборы
В Иркутской области продолжается регистрация кандидатов на муниципальные выборы
Власть, 23.07.2020
Документы о выдвижении представили 103 кандидата на должности глав и мэров

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^