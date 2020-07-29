Командующий Восточным округом войск Росгвардии проинспектировал Бурятию

Яшин проинспектировал подразделения сил специального назначения, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.





- Стороны обратили особое внимание на участие росгвардейцев в комплексе карантинных мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, - отметили в Росгвардии.







Затем командующий округом побывал на базе сил специального назначения, где пообщался с сотрудниками отрядов ОМОН «Кречет» и СОБР «Барс». Он также возложил цветы к мемориалу погибших при исполнении служебного долга «Шагнувшие в бессмертие».

















Подразделения Росгвардии в Бурятии проинспектировал командующий Восточным округом войск национальной гвардии России, генерал-полковник Юрий Яшин. О его визите рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.В ходе рабочей поездки командующий Восточным округом Росгвардии встретился с зампредами правительства Бурятии Игорем Зураевым и Петром Мордовским. Обсуждались в том числе вопросы безопасности во время спортивных и иных массовых мероприятий российского и международного значения.Также Юрий Яшин провёл встречу с министром внутренних дел Бурятии генерал-майором полиции Олегом Кудиновым. Они обсудили общую работу по пресечению незаконного оборота оружия, защите омуля и других рыб на Байкале, а также пресечению незаконной рубки леса.Юрий Яшин провёл рабочее совещание с начальником управления Росгвардии по Бурятии полковником полиции Сергеем Гатиловым. На встрече с сотрудниками Яшина спрашивали о служебном жилье, форме, медицинской помощи.Юрий Яшин родился 11 марта 1967 года в городе Медногорск Оренбургской области. Выпускник Московского суворовского военного училища. Окончил Орджоникидзевское высшее командное училище. После его окончании в звании лейтенанта в 1988 году был направлен на службу в одной из подразделений западной группы войск в Германской Демократической республике.С декабря 1993 года Юрий Яшин служил во внутренних войсках МВД России. Выполнял боевые задачи при урегулировании осетино-ингушского конфликта. С 1998 года командовал отрядом спецназначения «Вятич» на Северном Кавказе.В 2005 году был назначен начальником группы оперативного управления по Астраханской области.В 2012-м возглавил отдел боевой подготовки Центрального регионального командования Внутренних войск МВД РФ. Служил в Приволжском и Восточном территориальных объединениях войск правопорядка.В марте 2018 года назначен на должность первого заместителя командующего Южным округом войсками национальной гвардии.В апреле 2019 года возглавил Восточный округ Росгвардии после скоропостижной смерти прежнего командующего Игоря Груднова.Имеет два военных академических диплома: в 2004 году окончил общевойсковую академию ВС России, в 2012 – академию Генштаба ВС РФ. Награждён двумя орденами Мужества (1996 и 1997 годы), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (в марте 2018 года).