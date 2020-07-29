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Наговицын получил благодарность правительства России

Наговицын получил благодарность правительства России
Власть,  Фото:страница Вячеслава Наговицына
Бывший руководитель Бурятии поздравил с этим событием нынешнего главу

Бывший глава Бурятии, а ныне сенатор от республики Вячеслав Наговицын получил благодарность правительства России. Она вручена за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Вручение состоялось на 487 пленарном заседании Совета Федерации, вместе с Наговицыным благодарность правительства страны получили и сенаторы других регионов. Об этом поделился сам Вячеслав Наговицын на странице в Facebook.

- Хочу поблагодарить и поздравить с этой наградой в первую очередь Алексея Самбуевича Цыденова (нынешний глава Бурятии – ред.) и команду правительства Бурятии. Работа сенатора в Совете Федерации приносит пользу для субъекта Российской Федерации только в случае слаженной командной работы. Алексею Самбуевичу удалось наладить работу именно так. Мы удачно провели и организовали исполнение постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития республики по итогам дней Бурятии в Совфеде. С подачи республиканских министерств активно участвуем в законотворческой процессе, решаем в правительстве РФ вопросы, которые формируются и утверждаются главой республики в начале каждого года, - написал Наговицын.

Также он выразил благодарность полномочному представителю правительства РФ в Совете Федерации Андрею Яцкину «за конструктивно работу и помощь в решении проблем республики в правительстве».

- Несмотря на то, что Андрей Владимирович работает в правительстве РФ, он хорошо знает Бурятию, наши проблемы и помогает их решать, поэтому можно смело его считать членом нашей дружной команды. Ещё раз поздравляю всех с высокой оценкой работы нашей команды! – заключил Наговицын.

Как сообщал «Байкал-Daily», Вячеслав Наговицын был назначен членом Совета Федерации – представителем от исполнительного органа государственной власти Бурятии в сентябре 2017 года. Это произошло спустя чуть более полугода после отставки Наговицына с поста главы республики.
правительство России Совет Федерации
 
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