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В Иркутской области назначили главу минэкономразвития регионга

В Иркутской области назначили главу минэкономразвития регионга
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
И.о. министра стала бывшая управляющая регионального отделения ФСС

Яна Соболь назначена и.о. министра экономического развития Иркутской области. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.

Соболь Яна Вадимовна родилась в 1968 году в городе Киренск Иркутской области. В разные годы занимала руководящие должности в органах местного самоуправления и в структурах правительства Иркутской области. С 2014 по 2020 год возглавляла Иркутское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации.

К исполнению служебных обязанностей Яна Соболь приступает сегодня, 28 июля.
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