И.о. министра стала бывшая управляющая регионального отделения ФСС
Яна Соболь назначена и.о. министра экономического развития Иркутской области. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.
Соболь Яна Вадимовна родилась в 1968 году в городе Киренск Иркутской области. В разные годы занимала руководящие должности в органах местного самоуправления и в структурах правительства Иркутской области. С 2014 по 2020 год возглавляла Иркутское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации.
К исполнению служебных обязанностей Яна Соболь приступает сегодня, 28 июля.
В Иркутской области назначили главу минэкономразвития регионга
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