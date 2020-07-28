Суд всё же рассмотрит иск бывшего Баира Жамбалова к Народному Хуралу
Советский районный суд Улан-Удэ всё же рассмотрит иск бывшего заместителя председателя Народного Хурала Баира Жамбалова, связанный с восстановлением в прежней должности.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе производство по делу было прекращено в связи с тем, что оно не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Однако это не означает, что судебный спор закрыт. Вскоре было вынесено определение о переходе к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства.
Судебное заседание назначено на сегодня, 28 июля, дело будет рассматриваться судьёй единолично.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае с Баира Жамбалова сняли полномочия вице-спикера Народного Хурала, понизив до рядового депутата. До этого он потерял пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России» и был исключён из партии. Сам он до 6 сентября находится под домашним арестом, будучи единственным обвиняемым по делу о смертельном наезде на 17-летнюю девушку в январе в Прибайкальском районе.
Изначально на себя вину взял приятель Жамбалова, заявив, что это он был за рулём его внедорожника. Сам Баир Жамбалов в соцсетях писал, что они поменялись автомобилями с другом. Однако следствию удалось собрать доказательства, что в наезде виновен именно Жамбалов.
В начале июля на освободившуюся должность вице-спикера Хурала была избрана Татьяна Мантатова.
Судебный спор Баира Жамбалова не закончен
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