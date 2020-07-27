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В Бурятии котельную через суд обеспечат резервным источником питания

В Бурятии котельную через суд обеспечат резервным источником питания
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В деле разбиралась прокуратура

Прокуратура Мухоршибирского района установила, что котельная по улице Школьная в селе Мухоршибирь не обеспечена резервным источником питания. Между тем, котельная отапливает центральную районную больницу и жилые дома. Прокурор района обратился с иском в суд о понуждении администрации Мухоршибирского района установить резервный источник электроснабжения.

Районный суд отказал в удовлетворении иска, с чем прокурор не согласился, обжаловав решение в апелляционном порядке.

- Верховный суд республики посчитал, что нарушение правил выработки и подачи тепловой энергии ставит в незащищённое положение жителей района, в том числе находящихся в медицинском учреждении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Принято новое решение о возложении обязанности на администрацию района обеспечить котельную села Мухоршибирь резервным источником питания до 21 июля 2021 года.
котельные прокуратура
 
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