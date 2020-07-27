В Бурятии котельную через суд обеспечат резервным источником питания

В деле разбиралась прокуратура



Прокуратура Мухоршибирского района установила, что котельная по улице Школьная в селе Мухоршибирь не обеспечена резервным источником питания. Между тем, котельная отапливает центральную районную больницу и жилые дома. Прокурор района обратился с иском в суд о понуждении администрации Мухоршибирского района установить резервный источник электроснабжения.



Районный суд отказал в удовлетворении иска, с чем прокурор не согласился, обжаловав решение в апелляционном порядке.



- Верховный суд республики посчитал, что нарушение правил выработки и подачи тепловой энергии ставит в незащищённое положение жителей района, в том числе находящихся в медицинском учреждении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



Принято новое решение о возложении обязанности на администрацию района обеспечить котельную села Мухоршибирь резервным источником питания до 21 июля 2021 года.

