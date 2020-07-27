Суд прекратил дело по иску Баиру Жамбалова

Советский районный суд Улан-Удэ прекратил производство по делу бывшего заместителя председателя Народного Хурала Баира Жамбалова. Как сообщал «Байкал-Daily», иск к Народному Хуралу Баир Жамбалов подал в конце июня. Иск был связан с восстановлением в прежней должности вице-спикера парламента.
23 июля производство по делу было прекращено в связи с тем, что оно не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
В мае с Баира Жамбалова сняли полномочия вице-спикера Народного Хурала, понизив до рядового депутата. Исключение его из парламента возможно в случаев, если суд признает виновным по уголовному делу. Или же Жамбалов сам подаст в отставку.
Сейчас Жамбалов – единственный обвиняемый по делу о смертельном наезде в январе на 17-летнюю студентку в Прибайкальском районе Бурятии. Изначально выдвигалась версия о том, что за рулём в момент наезда находился друг Жамбалова, об этом они заявили оба. Позже следователи провели большую работу и собрали доказательства, что за рулём в момент наезда был всё же Баир Жамбалов. Ему предъявлено обвинение, он находится под домашним арестом до 6 сентября.
В начале июля на должность вице-спикера Хурала была избрана Татьяна Мантатова.
Справка:
Баир Жамбалов родился 11 сентября 1965 года в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. В 1987 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства, в 2012 годуу - магистратуру Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления по специальности «менеджмент».
Начинал трудовую деятельность с 1987 года по профессии в совхозе «Курбинский» Хоринского района, работал главным экономистом.
С 2000 по 2003 годы - председатель СПК «Курбинский».
С 2003 по 2012 годы - глава Хоринского района.
С 2012 по 2018 годы - заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития.
В сентябре 2018 года избрался в Народный Хурал Бурятии по одномандатному округу №28 (часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов). Занимал должность заместителя председателя Хурала до мая 2020-го.
В ноябре 2018 года был избран секретарём Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». Исключен из партии в январе 2020 года, после того самого ДТП.