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Суд прекратил дело по иску Баиру Жамбалова

Суд прекратил дело по иску Баиру Жамбалова
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Советском райсуде Баир Жамбалов не смог добиться восстановления в должности

Советский районный суд Улан-Удэ прекратил производство по делу бывшего заместителя председателя Народного Хурала Баира Жамбалова. Как сообщал «Байкал-Daily», иск к Народному Хуралу Баир Жамбалов подал в конце июня. Иск был связан с восстановлением в прежней должности вице-спикера парламента.

23 июля производство по делу было прекращено в связи с тем, что оно не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.


В мае с Баира Жамбалова сняли полномочия вице-спикера Народного Хурала, понизив до рядового депутата. Исключение его из парламента возможно в случаев, если суд признает виновным по уголовному делу. Или же Жамбалов сам подаст в отставку.

Сейчас Жамбалов – единственный обвиняемый по делу о смертельном наезде в январе на 17-летнюю студентку в Прибайкальском районе Бурятии. Изначально выдвигалась версия о том, что за рулём в момент наезда находился друг Жамбалова, об этом они заявили оба. Позже следователи провели большую работу и собрали доказательства, что за рулём в момент наезда был всё же Баир Жамбалов. Ему предъявлено обвинение, он находится под домашним арестом до 6 сентября.

В начале июля на должность вице-спикера Хурала была избрана Татьяна Мантатова.

Справка:

Баир Жамбалов родился 11 сентября 1965 года в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. В 1987 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства, в 2012 годуу - магистратуру Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления по специальности «менеджмент».

Начинал трудовую деятельность с 1987 года по профессии в совхозе «Курбинский» Хоринского района, работал главным экономистом.

С 2000 по 2003 годы - председатель СПК «Курбинский».

С 2003 по 2012 годы - глава Хоринского района.

С 2012 по 2018 годы - заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития.

В сентябре 2018 года избрался в Народный Хурал Бурятии по одномандатному округу №28 (часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов). Занимал должность заместителя председателя Хурала до мая 2020-го.

В ноябре 2018 года был избран секретарём Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». Исключен из партии в январе 2020 года, после того самого ДТП.
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