В правительстве Забайкалья прошли кадровые перестановки

Новые назначения не повлекут увеличения расходов бюджета
Губернатор Забайкалья Александр Осипов провёл ряд кадровых назначений в правительстве края.
На должность первого заместителя председателя правительства Забайкальского края назначен Андрей Кефер, ранее исполнявший обязанности заместителя председателя правительства – куратора министерства финансов региона. В новой должности он будет координировать национальные проекты и государственные программы, в том числе вопросы взаимодействия краевых и федеральных органов исполнительной власти по их разработке, согласованию и реализации. Также к полномочиям Андрея Кефера отнесена проектная деятельность в правительстве, планы социального развития центров экономического роста, координация и контроль деятельности заместителей председателя краевого правительства и министерств региона.
Кроме того, произошли изменения в социальном блоке правительства Забайкалья. На должность заместителя губернатора утверждена Аягма Ванчикова. В этой должности она будет контролировать вопросы социального развития края.
На должности заместителей председателя правительства края назначены Татьяна Цымпилова и Инна Щеглова. Ранее они работали в высшем исполнительном органе власти региона в должностях министров. Татьяна Цымпилова будет координировать работу трёх министерств: министерства культуры (которое ранее возглавляла), министерства физической культуры и спорта и министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкалья. Инна Щеглова в статусе заместителя председателя краевого правительства по социальным вопросам будет координировать работу также трёх ведомств: министерства труда и социальной защиты (которое ранее возглавляла), министерства здравоохранения Забайкалья, а также департамент ЗАГС региона.
Исполнять обязанности министра культуры края станет Наталья Лиценберг, исполнять обязанности министра труда и социальной защиты населения Забайкалья будет Евгений Казаченко.
Все назначения не повлекут увеличения расходов бюджета на государственное управление в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В правительстве Забайкалья прошли кадровые перестановки
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