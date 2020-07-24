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Чиновник мэрии назначен замминистра экономики Бурятии

Чиновник мэрии назначен замминистра экономики Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Заместителем министра экономики Бурятии стал Владимир Хингелов

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении с 23 июля заместителем министра экономики республики Владимира Хингелова.

43-летний Владимир Хингелов назначен на должность заместителя министра экономики– председателя комитета макропрогнозирования с испытательным сроком шесть месяцев. Его прежнее место работы – зампредседателя комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня был назначен первый замминистра экономики. Пост также получила выходец из мэрии Улан-Удэ Эльвира Дабаева

Должность, которую занял Хингелов, освободилась в конце мая в связи с уходом на пенсию Елены Тыжиновой.  

Справка:

Владимир Хингелов родился 3 января 1977 года в поселке Илька Заиграевского района Бурятской АССР.

В 2001 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2004 году прошел профессиональную переподготовку во ВСГУТУ по программе подготовки управленческих кадров.

С 2001 по 2005 годы работал в должности главного специалиста управления федеральной государственной службы занятости населения по Бурятии.

С 2007 по 2012 годы прошёл путь от специалиста комитета экономического развития администрации Улан-Удэ до начальника отдела труда и доходов населения комитета экономического развития.

С 2013 года работал в должности начальника отдела макропрогнозирования и программирования министерства экономики Бурятии.

С 2017 года занимал должность заместителя председателя Комитета городского хозяйства по экономике и финансам администрации Улан-Удэ.

В июле 2020 года назначен на должность заместителя министра экономики Республики Бурятия – председателя комитета макропрогнозирования.
назначение минэкономики
 
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