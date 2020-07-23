Депутаты Улан-Удэ требуют расторжения контракта с «Дорремстрой» из-за некачественного ремонта







В микрорайоне Шишковка на ремонт дороги по улицам Демьяна Бедного, Минина, Майская, выделено более 16 миллионов рублей, протяженность составляет чуть выше одного километра. По словам заказчика, отставание по графику производства работ составляет месяц. В ходе выезда выяснилось, работы только начаты.



- Этот участок ремонта дорог самый отстающий в городе. Очень серьёзное отставание от графика. Работы начаты еще с мая и до сих пор процент выполнения у них всего 14 %. Хуже всего, что подрядчик «Дорремстрой», который выиграл торги, своими силами не может ничего сделать, нанимает субподрядчиков и при этом оголяя им смету, - подчеркнул председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского совета депутатов Сергей Бурдиков.







По словам заместителя директора «Улан-Удэстройзаказчик» Павла Малыха, ливневый перехват все-таки предусмотрели.









По результатам очередного выезда инициативной группы по контролю за дорожно-ремонтными работами в Улан-Удэ депутаты и общественники решили рекомендовать администрации города в одностороннем порядке расторгнуть контракт с ООО «Дорремстрой» из-за нарушения сроков по строительству дорог по улицам Демьяна Бедного, Минина, Майская.Процент выполнения на данном объекте всего 14 % из 100%. Выявлены грубые нарушения, допущенные при ремонте дороги.«Дорремстрой» уже не первый год берёт подряды по дорожному строительству. В этом году у компании два участка, и на обоих комиссия выявила грубые нарушения.На всем протяжении участка произведен демонтаж старого покрытия, и только на небольшом участке по улице Майская устанавливаются бордюрные камни, причем строители кладут не по стандарту. Под бордюрами нет щебеночного основания, так называемой цементной подушки, они стоят криво и крошатся.Депутатов также возмутила гора строительного мусора, устроенная работниками на перекрестке улиц Минина и Майская.- Это что за гора строительного мусора? - возмутился депутат Анатолий Перепелица. – Дома людей завалили просто, не пройти, не проехать. Срочно нужно убрать весь этот мусор, - сказал он.Далее инициативная группа дошла до ул. Майская, где их ждали возмущенные жители. Из-за того, что здесь не предусмотрена ливневая канализация, после дождя жителей регулярно топит.- Мы здесь живем уже 43 года, и каждое лето нас регулярно топит. Не считая, что есть еще весна. Вода здесь идет со всех улиц Верхней Шишковки. Причем не только дождевые, талые воды идут. Мало того, что они проходят между домами, все постройки топит, все огороды. Здесь срочно нужно думать о ливневой канализации, которая спасет эти дома. Потому что эта же грязь идет не только отсюда, она идет с кладбища, где стихийные скотомогильники животных. Здесь все помойные ямы смываются. Все отходы – мешки, пакеты - остаются здесь, к нам уже идет просто грязная вода. Дальше ситуация будет хуже, - уверена местная жительница Ольга Усольцева. - 12 лет ничего не делается. Все чиновники сюда приезжают, но решения проблемы никакой нет. Единственное, депутат Кавелин нас поддерживает, - говорит женщина.Помимо нарушения сроков по данным объектам, депутаты выявили еще ряд нарушений, работы ведутся без нужного проекта дорожного строительства, технологии не соблюдаются и т.д. По итогам выезда инициативная группа пришла к однозначному выводу - будут рекомендовать расторгнуть договор с ООО «Дорремстрой».- Они ничего не успевают, ничего не делают, контроля никакого нет. Сегодня на объекте работают всего три человека. Однозначно мы будем рекомендовать расторгнуть договор с подрядчиком, - заключил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.- Нужно понимать всем подрядчикам уже сейчас, что, если вы участвуете в торгах и выигрываете контракты, вы должны выполнять все требования. Каждый раз те же самые ошибки: бетонные подушки, сколы, выравнивание дорог, толщина асфальта. Надо понять, что со следующего года этот контроль не прекратится. Обращаюсь ко всем, давайте делать сразу правильно, - обратился к подрядчикам заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.Выезды инициативной группы продолжаются. Депутаты намерены провести совместное заседание по срокам и контролю качества выполняемых дорожных работ.Инициативная группа по контролю за дорожно-ремонтными работами сформирована по предложению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. В неё вошли депутаты, представители Общественной палаты города, активные горожане и представители некоммерческой организации «Союз дорожников Бурятии», сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского горсовета.