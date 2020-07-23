В Иркутской области продолжается регистрация кандидатов на муниципальные выборы

Документы о выдвижении представили 103 кандидата на должности глав и мэров



Иркутская область активно готовится к муниципальным выборам, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября. Сейчас идёт выдвижение и регистрация кандидатов.



По данным на 2 июля, на выборах глав и мэров документы о выдвижении представили 103 кандидата, из которых 56 являются самовыдвиженцами. «Справедливая Россия» выдвинула 6 кандидатов, КПРФ – 5, ЛДПР – 14, «Единая Россия» – 11, «Патриоты России» – 2, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПСС и «Партия за справедливость!» – по одному, «Гражданская Платформа» – 4, «Партия прямой демократии» – 2. Зарегистрированы 10 кандидатов, четверо из которых – самовыдвиженцы.



В выборах депутатов муниципальных дум пока участвуют 230 кандидатов, из которых 82 являются самовыдвиженцами. «Единая Россия» выдвинула 27 кандидатов, «Справедливая Россия» – 21 кандидата, КПРФ – 29, ЛДПР – 42, КПСС – 26, «Патриоты России», «Гражданская Платформа» и «Партия прямой демократии» – по одному. Зарегистрированы на утро среды три человека: два самовыдвиженца и один представитель «Справедливой России».



Как сообщает избирательная комиссии Иркутской области, на единый день голосования в регионе назначены 90 кампаний местного уровня. Будут избираться 12 мэров, 35 глав, а также депутаты муниципальных дум (43 кампании).

