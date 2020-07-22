В администрации Иркутска произведены кадровые назначения
Начальником департамента образования с 21 июля назначен Олег Ивкин, который ранее возглавлял Иркутский техникум машиностроения. На этом посту он сменил Александра Костина. Руководитель ушёл в отпуск с последующим увольнением. После Костин займёт должность советника мэра, сообщили в пресс-службе администрации Иркутской области.
С 22 июля управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска возглавит Дмитрий Абрамович. Ранее возглавлявший управление Дмитрий Эверт после отпуска станет руководителем ФОК «Юбилейный».
С 20 июля исполняющим обязанности директора МАУ «Праздник» назначен организатор мероприятий Аркадий Стародубцев. Предыдущий руководитель Антон Титков займет должность помощника вице-мэра города по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира по хоккею с мячом.
Муниципальное автономное учреждение «Праздник» было создано в Иркутске в 2011 году. Учредителем является управление культуры, туризма и молодёжной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города. МАУ «Праздник» организует традиционные мероприятия: День города, День Победы, Новогодние и Рождественские праздники, Масленицу, фестиваль детского и юношеского творчества «Весенняя капель», конкурс «Почетная семья» и многие другие.
Event-менеджер возглавил иркутское МАУ «Праздник»
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