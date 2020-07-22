О нарушении антикоррупционного законодательства сообщила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, сотрудники аппарата администрации Улан-Удэ нарушали антикоррупционный закон.
- Сотрудниками не обеспечена полнота и достоверность сведений о размере собственных доходов и доходов близких родственников, о принадлежащем на праве собственности недвижимом имуществе, открытых банковских счетах, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Неполные и недостоверные сведения сообщались при поступлении на муниципальную службу.
Вопреки законодательству о предотвращении конфликта интересов, в одном из подведомственных учреждений в непосредственном подчинении были трудоустроены супруги.
После прокурорского вмешательства восемь должностных лиц администрации города привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к урегулированию конфликта интересов в подведомственном учреждении.
Чиновники мэрии Улан-Удэ раскрыли не все доходы
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