Чиновники мэрии Улан-Удэ раскрыли не все доходы

О нарушении антикоррупционного законодательства сообщила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, сотрудники аппарата администрации Улан-Удэ нарушали антикоррупционный закон.



- Сотрудниками не обеспечена полнота и достоверность сведений о размере собственных доходов и доходов близких родственников, о принадлежащем на праве собственности недвижимом имуществе, открытых банковских счетах, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Неполные и недостоверные сведения сообщались при поступлении на муниципальную службу.



Вопреки законодательству о предотвращении конфликта интересов, в одном из подведомственных учреждений в непосредственном подчинении были трудоустроены супруги.



После прокурорского вмешательства восемь должностных лиц администрации города привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к урегулированию конфликта интересов в подведомственном учреждении.





